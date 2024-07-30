الداخلية: ضوابط لنظام تأشيرات بريطانيا الجديد

وطنا اليوم:أفصح وزير الداخلية مازن الفراية عن وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه.

جاء ذلك في تصريحات للفراية خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الأمن والاستقرار ركيزتان في بناء الدولة” بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين.

وأكد الفراية، أنه ونظرا للعلاقات المميزة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني مع الدول الغربية وخصوصا بريطانيا، اعطت بريطانيا ميزة للشعب الاردني بامكانية الحصول على تأشيرة للسفر مقابل مبلغ زهيد لغايات السفر او البحث عن عمل.

وأوضح الفراية ان هناك بعض الاشخاص استغلوا هذه الميزة لغايات الهجرة غير الشرعية وهو ما اساء لهذه العلاقات، وبالتالي تم وضع ضوابط على المسافرين للتأكد من غايات السفر.

يشار إلى ان عددا من الأردنيين قاموا باصدار تأشيرات لبريطانيا وفق النظام الجديد واستخدموها من اجل الهجرة غلى عدة دول على رأسها أمريكا.