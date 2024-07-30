بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الداخلية: ضوابط لنظام تأشيرات بريطانيا الجديد

منذ 9 ثواني
الداخلية: ضوابط لنظام تأشيرات بريطانيا الجديد

وطنا اليوم:أفصح وزير الداخلية مازن الفراية عن وضع ضوابط بشأن نظام التأشيرات الجديد لبريطانيا بسبب استغلاله من قبل البعض بغير أهدافه.
جاء ذلك في تصريحات للفراية خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الأمن والاستقرار ركيزتان في بناء الدولة” بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين.
وأكد الفراية، أنه ونظرا للعلاقات المميزة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني مع الدول الغربية وخصوصا بريطانيا، اعطت بريطانيا ميزة للشعب الاردني بامكانية الحصول على تأشيرة للسفر مقابل مبلغ زهيد لغايات السفر او البحث عن عمل.
وأوضح الفراية ان هناك بعض الاشخاص استغلوا هذه الميزة لغايات الهجرة غير الشرعية وهو ما اساء لهذه العلاقات، وبالتالي تم وضع ضوابط على المسافرين للتأكد من غايات السفر.
يشار إلى ان عددا من الأردنيين قاموا باصدار تأشيرات لبريطانيا وفق النظام الجديد واستخدموها من اجل الهجرة غلى عدة دول على رأسها أمريكا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:29

أب مصري يقتل أبناءه الأربعة لأن زوجته تركت المنزل

16:17

مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية والجامعة العراقية

16:13

مقتل إسرائيلي بصاروخ أطلق من جنوب لبنان

16:05

الفراية : نراجع سياساتنا فيما يتعلق باللجوء السوري

15:52

الملكية الأردنية: تلقينا تعليمات بعدم تسيير رحلات إلى بيروت حتى السبت المقبل

15:38

مسرح الصوت والضوء يستقبل مسرحيتي وهج الشمس وكوكتيل

15:36

لا داعي للهلع فيروس غرب النيل بأختصار

15:34

الأمطار والسيول تفاقم معاناة النازحين بسبب الحرب في السودان

15:24

وزير الداخلية: ملف المخدرات مؤرق وهناك زيادة عدد القضايا المضبوطة العام الحالي

15:19

العمل الاسلامي يعلن قائمته العامة وقوائمه المحلية للانتخابات النيابية – اسماء

15:06

انتشال مئات الجثامين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس

14:58

جامعة البترا تستحدث تخصص “إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجسيتة” بدءًا من العام الجامعي 2024 /2025

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع