مقتل إسرائيلي بصاروخ أطلق من جنوب لبنان

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان في بلدة هاغوشريم بالجليل الأعلى، وذلك بعد أن قال حزب الله إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل الإسرائيلية.

وأفاد مصدر بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما قال: إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى.