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وزير الداخلية: ملف المخدرات مؤرق وهناك زيادة عدد القضايا المضبوطة العام الحالي

منذ ساعتين
وزير الداخلية: ملف المخدرات مؤرق وهناك زيادة عدد القضايا المضبوطة العام الحالي

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن معدلات الجريمة في الأردن بحدودها الطبيعية ونسبة كشف جرائم القتل تصل إلى 100%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي أن ملف المخدرات مؤرق وزيادة عدد القضايا المضبوطة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
ولفت إلى أن الإقبال على المراكز العلاجية من الإدمان على المخدرات محدود.
ويأتي المؤتمر، في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
وشدد الفراية على أن الأردن دولة آمنة مستقرة وتحترم الحريات ويسودها القانون.
وفي حديثه عن طبيعة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وكافة مؤسسات الدولة قال الفراية إن التنسيق على أعلى مستوى في هذه الأيام، ومعدلات الجريمة في حدودها الطبيعية، وعمليات اكتشاف وضبط الجرائم مستوياتها عالية وتصل في جرائم القتل على سبيل المثال إلى 100%.
وأضاف أن حركة القدوم إلى الأردن جيدة حيث يوجد لدينا نصف مليون قادم إلى الأردن ومغادر مستخدم مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية.


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