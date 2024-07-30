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الإدعاء العام يصدر قراره .. وقوى الشد العكسي زادت حزب إرادة قوة … فيديو

منذ 21 ثانية
الإدعاء العام يصدر قراره .. وقوى الشد العكسي زادت حزب إرادة قوة … فيديو

وطنا اليوم:خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حزب إرادة قائمته الحزبية، سألت إحدى الإعلاميات الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة عما آلت اليه الشكوى من أحد الشباب والضجة الإعلامية التي رافقتها ، فكانت إجابة البطاينة بأن هذه الأمور متصورة ولن يقف إرادة عند مثل هذه الأمور وأضاف ، “الإدعاء العام قال كلمته وأصدر قراره بحفظ الأوراق لعدم وجود قضية ” وكلنا انصياع لقضائنا الأردني العادل ،
وبخصوص فيديوهات احد الشبآب قال البطاينة أن طموح الشباب مشروع ولكنه لا يجوز أن يقترن بالأنانية وأضاف لإعلاميين أن الحزب لديه وثائق تدحض ادعاء صاحب الفيديو ولكنه لن ينشرها حفاظا على خصوصية صاحب الفيديو ولكنه قد يفعل إذا الموضوع أثر على سمعة الحزب وأضاف أن ارادة الذي هو حزب الناس والكادحين والحراثين يتعرض لقوى الشد العكسي ومقاومة المستفيدين من الوضع القائم لكن المواطن واع جدا . والملفت أن الحضور بمن فيهم الإعلاميين صفقوا بعد إجابة البطاينة الواثقة، مما يدل على أن الهجمات التي يتعرض لها الحزب دون مبرر تزيده قوة ، وكان البطاينة قد قال في السابق “الرصاصة اللي ما بتصيب بتقوي، ونحن قوينا ، واذا لم تحدث مقاومة تغيير ، فلا يوجد تغيير أصلا ، ونحن هنا من أجل التغيير “.

 


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