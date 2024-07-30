أونروا : 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال 5 أيام

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من الأشخاص يواجهون حالة نزوح جديدة في قطاع غزة، مع اشتداد الحرب وإصدار السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإخلاء.

وأضافت الوكالة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه في الفترة ما بين 22 و27 تموز/يوليو فقط، نزح أكثر من 200.000 شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.