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أونروا : 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال 5 أيام

منذ ساعتين
epa10907425 Palestinians carry belongings after they fled following Israeli strikes in the northern and eastern Gaza Strip, in Gaza City, 08 October 2023. According to the UNRWA, over 20,000 Internally Displaced People were sheltering in 44 UNRWA schools in all areas in the Gaza Strip, except Khan Younis. The Islamist movement Hamas on 07 October launched a surprise attack on Israel, in which more than 300 Israelis were killed and over 1,000 left injured, according to the Israeli foreign ministry. Israeli air strikes in retaliation for rocket attacks have killed over 300 people in the Gaza Strip, with almost 2,000 wounded, according to Palestinian official sources. EPA/HAITHAM IMAD

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من الأشخاص يواجهون حالة نزوح جديدة في قطاع غزة، مع اشتداد الحرب وإصدار السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإخلاء.
وأضافت الوكالة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه في الفترة ما بين 22 و27 تموز/يوليو فقط، نزح أكثر من 200.000 شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.


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