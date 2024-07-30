البلبيسي: القارص والذباب لا ينقل مرض حمى غرب النيل للإنسان

وطنا اليوم:أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، أن مرض حمى النيل الغربي لن ينتشر في الأردن انتشارا واسعا، وذلك لأنه ينتشر عن طريق البعوض ولا ينتقل من انسان لآخر، وبذلك سيكون عدد المصابين في الأردن قليل جدا.

وقال البلبيسي، أن القارص والذباب لا ينقل مرض حمى غرب النيل للإنسان.

وقال ، إن المرض غير مقلق للصحة العامة ولا ينتقل من إنسان إلى آخر سواء عن طريق الملامسة أو الطعام او الشرب أو التنفس والمخالطة، كما أن المصاب لا يحتاج إلى عزل.

وأضاف أنه يشترط لإصابة الإنسان بمرض حمى النيل، أن يتعرض للدغة من أحدى أنواع البعوض المصاب بهذا الفيروس.

وبين أن مرض حمى النيل الغربي ينتقل من الطيور إلى البعوض، ومن ثم ينقله البعوض إلى الإنسان بعد لدغه، ومدة حضانته (أي الفترة التي تظهر خلالها الأعراض)، من يومين بعد اللدغة إلى 15 يوما، وتبقى الأعراض وتبقى الأعراض من 3-6 أيام.