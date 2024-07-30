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البلبيسي: القارص والذباب لا ينقل مرض حمى غرب النيل للإنسان

منذ 47 ثانية
LOUISVILLE, KY - AUGUST 25: Matthew Vanderpool, environmental health specialist and entomologist for the Louisville Metro Department of Public Health and Wellness, displays a mosquito collected earlier in the day on August 25, 2021 in Louisville, Kentucky. Vanderpool specializes in mosquito control, a public health process that involves placing traps to collect specimen, identifying various mosquito species, and testing the samples for mosquito-borne diseases. Lab technologists test for Saint Louis encephalitis, West Nile virus, La Crosse encephalitis, and Eastern equine encephalitis.(Photo by Jon Cherry/Getty Images)

وطنا اليوم:أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، أن مرض حمى النيل الغربي لن ينتشر في الأردن انتشارا واسعا، وذلك لأنه ينتشر عن طريق البعوض ولا ينتقل من انسان لآخر، وبذلك سيكون عدد المصابين في الأردن قليل جدا.
وقال البلبيسي، أن القارص والذباب لا ينقل مرض حمى غرب النيل للإنسان.
وقال ، إن المرض غير مقلق للصحة العامة ولا ينتقل من إنسان إلى آخر سواء عن طريق الملامسة أو الطعام او الشرب أو التنفس والمخالطة، كما أن المصاب لا يحتاج إلى عزل.
وأضاف أنه يشترط لإصابة الإنسان بمرض حمى النيل، أن يتعرض للدغة من أحدى أنواع البعوض المصاب بهذا الفيروس.
وبين أن مرض حمى النيل الغربي ينتقل من الطيور إلى البعوض، ومن ثم ينقله البعوض إلى الإنسان بعد لدغه، ومدة حضانته (أي الفترة التي تظهر خلالها الأعراض)، من يومين بعد اللدغة إلى 15 يوما، وتبقى الأعراض وتبقى الأعراض من 3-6 أيام.


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