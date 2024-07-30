المعايطة: 3 قوائم عامة قدمت أوراق ترشحها بالساعة الأولى من بدء الترشح

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن 3 قوائم قدمت أوراق ترشحها للانتخابات النيابية ضمن الدائرة العامة في الساعة الأولى بعد فتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف المعايطة، في تصريح أن عملية الترشح للانتخابات النيابية، تسير بترتيب واضح ووفقا لما هو مخطط له من قبل الهيئة المستقلة، مشيرا إلى أن الترشح للدائرة العامة يأخذ وقتا للتأكد من كل الأوراق، كونه القائمة تضم 41 اسما.

وبين أن الترشح للانتخابات سابقا، كان يتضمن ترتيب القوائم على حسب التسجيل، أما حاليا تجرى قرعة بعد قبول وانتهاء فترة الطعن نهائيا في المحاكم، مضيفا أن كل القوائم لها أريحية بموعد الترشح كونه لن يتغير موقعها إذا جاءت مبكرا أم بشكل متأخر.

وتوقع المعايطة، أن يرتفع عدد المترشحين للانتخابات النيابية مع بدء عملية الترشح المستمرة حتى الخميس.

من جهته، قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، في تصريح، إن مرحلة الترشح للانتخابات النيابية؛ مرحلة قد يكون لها اتصال وثيق في إعطاء الدلالات اللازمة للمستجدات التي جاء بها قانون الانتخاب وعلى رأسها استحداث الدائرة العامة المخصصة للمقاعد الحزبية بواقع 41 مقعدا.

وأضاف الرواشدة، أن هناك قواعد لبدء مرحلة تسجيل المرشحين، مشيرا “نتذكر بشكل جيد بأننا لا ندرس طلبات فردية بل طلبات جماعية قوائم سواء مترشحة للأحزاب تتقدم لطلباتها في مقر الهيئة أو في القوائم المحلية في الدوائر المحلية لدى لجان الانتخاب الرئيسية، وفي جميع هذه المسائل علينا أن نتذكر أن القوائم تحتوي على أسماء وشروط وأحكام كثيرة فعلينا أن ندقق بكل طلب”.

وتابع ” بعد يوم من تسلم طلب الترشح علينا أن نبلغ القائمة إن كان هناك أي نقص أو أي ملاحظة أو مخالفة على أي مترشح أو أكثر في القائمة حتى يتم تجاوزها وتصويبها وبالتالي الاستفادة من مدة الترشح المحددة بالقانون بواقع 3 أيام”.

وبدأت الثلاثاء، عملية الترشح للانتخابات النيابية 2024 من خلال تقديم الطلبات إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ولمدة 3 أيام.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني دليل الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، الذي يتضمن؛ الترشح للدائرة الانتخابية المحلية، والترشح للدائرة الانتخابية العامة، وأحكام الدعاية الانتخابية، ومقار لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻮارد تموﻳﻞ الحملة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ وﺿﺒﻂ أوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ، بالإضافة إلى نماذج الترشح.

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد الثلاثاء 10 أيلول 2024 موعدًا للاقتراع.