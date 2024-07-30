صرافون: طلب كبير وغير مسبوق على الدينار الأردني

وطنا اليوم:يشهد الدينار الاردني طلبا غير مسبوق في السوق المحلي خلال الفترة الحالية مدفوعا بعدة عوامل اهمها الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة وارتفاع الحوالات الخارجية وفق ما اكده عاملون في القطاع.

واكد امين سر نقيب الصرافين الاردنيين علاء ديرانية ان الدينار الاردني يشهد طلبا غير مسبوق بالسوق المحلي مدفوعا بالاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة اضافة الى ارتفاع الحوالات الخارجية.

ولفت ديرانية ان الطلب على الدينار الاردني بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا منذ عيد الاضحى المبارك مبينا ان الطلب اشتد على الدينار خلال الفترة الحالية.

وحول العملات الاجنبية اشار ديرانية ان العملات تشهد تقلبات على اسعارها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة مبينا ان العالم يشهد حالة من عدم اليقين حول ماستؤول اليه الاوضاع السياسية في المنطقة.

واكد الصراف عمر العكش ان الدينار الاردني يشهد طلبا قويا بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية بسبب عدة عوامل اهمها ارتفاع الحوالات الخارجية الداخلة للمملكة.

وبين العكش ان الطلب على العملات العربية يشهد هدوءا ملحوظا بالسوق المحلي بسبب تداعيات الحرب على غزة.

واتفق الموظف في قطاع الصرافة رأفت ابو قورة مع ماذهب اليه العكش حول ان الدينار الاردني يشهد طلبا قويا بالسوق المحلي بسبب ارتفاع الحوالات الخارجية الداخلة للمملكة.

وبين ابو قورة ان الطلب على العملات العربية والاجنبية يشهد هدوءا ملحوظا بالسوق المحلي باستثناء عملة الدولار التي تشهد عرضا في السوق مقابل طلب قوي على الدينار.