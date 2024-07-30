الميثاق الوطني يواصل لقاءاته مع المجتمع المحلي في لواء القصر

وطنا اليوم/الكرك 29 تموز 2024/ التقى عضو القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني، شادي المجالي، يوم أمس الاحد، الأهل والأصدقاء في بلدة الياروت في لواء القصر في محافظة الكرك حيث دار بينهم حوار عفوي وصريح حول القضايا التي تمس همومهم ، ومناقشة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تسهم في نهضة الوطن.

حضر اللقاء عدد كبير من مختلف شرائح المجتمع المحلي، حيث تطرق المجالي في حديثه إلى فلسفة حزب الميثاق ورسالته، مؤكداً على أهمية صون وحماية ثوابت الدولة الأردنية، والإيمان بحرية الرأي وسيادة الدولة وكرامة العيش للمواطن.

وأوضح المجالي أن حزب الميثاق الوطني يسعى إلى إطلاق القدرات الذاتية وعدالة توزيع مكتسبات التنمية، مشيراً إلى أن ثوابت الوطن تشمل الدين والدستور والنظام والعرش والوحدة الوطنية.

كما شدد على أن قضية فلسطين هي من الثوابت الأساسية التي لا يحيد عنها الحزب، مؤكداً على دور الحزب في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

ولاقى حديث المجالي استحسان الحضور الذين ابدوا اهتمام كبير بدعم قائمة حزب الميثاق في الانتخابات النيابية القادمة، متمنين التوفيق لأعضاء القائمة في الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد المخصصة للقائمة الحزبية.

وفي ختام اللقاء، شكر المجالي الحضور على اهتمامهم وتجاوبهم الكبير من خلال مداخلاتهم واقتراحاتهم، مشيراً إلى الحماس الكبير الذي لمسه من فئة الشباب، وتم اقتراح تشكيل لجان عمل في المنطقة لدعم قائمة حزب الميثاق في الانتخابات المقبلة.