عاجل .. استشهاد وإصابات في غارة إسرائيلية على البنان

وطنا اليوم_في غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استشهد شخص وأصيب آخر بجروح في بلدة “كونين” الواقعة جنوب لبنان يوم الاثنين. وفقًا لمصدر أمني لبناني، فقد استهدفت الغارة سيارة في البلدة، مما أدى إلى إصابة شخصين توفي أحدهما متأثراً بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة حولا، بينما قصف الاحتلال بالمدفعية بلدتي مركبا وميس الجبل، واستخدم قذائف فوسفورية ضد بلدة كفركلا.

منذ الثامن من أكتوبر الماضي، يشهد جنوب لبنان تبادلًا شبه يومي لإطلاق النيران بين “حزب الله” اللبناني و”كتائب القسام – لبنان”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، و”سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، و”قوات الفجر”، الجناح العسكري لـ”الجماعة الإسلامية” في لبنان، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في رد على عدوان الأخير على قطاع غزة.

في الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عدوانه على قطاع غزة بدعم أمريكي وأوروبي، حيث تقوم طائراته بقصف محيط المستشفيات والأبراج والمباني والمنازل، مما أدى إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع وصول الماء والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

نتيجة لهذا العدوان المستمر، أفادت بيانات الأمم المتحدة بأن 39,363 شخصًا استشهدوا، و90,923 آخرين أصيبوا، بينما نزح 90% من سكان القطاع.