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الخارجية القبرصية: مستعدون لإجلاء مدنيين من الشرق الأوسط

منذ 51 ثانية
الخارجية القبرصية: مستعدون لإجلاء مدنيين من الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية القبرصي اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للمساعدة في إجلاء مدنيين من الشرق الأوسط إذا تصاعدت المواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
ويتأهب لبنان لرد من إسرائيل منذ أن قتلت ضربة صاروخية 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان المحتلة يوم السبت. وألقت إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية في الهجوم على حزب الله المدعوم من إيران. ونفى الحزب مسؤوليته.
وقال وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، للصحفيين إن السلطات القبرصية لديها آلية استجابة طارئة للإجلاء المحتمل لمدنيين منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف “لقد حددنا الطريقة التي سيعمل بها البرنامج، إذا لزم الأمر”.
وقال الوزير “نأمل جميعا ألا يكون ذلك ضروريا، لكن إن لم يحدث ذلك، ستواصل قبرص العمل كجسر أمان لتسهيل رحيل المدنيين من أي بقعة محاصرة في منطقتنا”.
كانت جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط ​​قد استُخدمت لإجلاء آلاف الأجانب من لبنان في 2006 أثناء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. كما استخدمت بريطانيا الجزيرة لإجلاء البريطانيين ومزدوجي الجنسية من السودان العام الماضي.


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