المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يتعامل مع أكثر من (38) ألف مراجع

وطنا اليوم:تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بدعم قطاع غزة طبياً وصحياً والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم، واصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل في جنوب قطاع غزة.

وقال قائد القوة: “إن المستشفى يمثل لفتة إنسانية ملكية وامتداداً لمسيرة الخير والعطاء الأردنية منذ انطلاقه ولغاية هذه اللحظة”، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في جنوب قطاع غزة.

ومن جهته بين مدير المستشفى الميداني أن اجمالي عدد مراجعي المستشفى منذ وصوله أرض المهمة في السادس والعشرين من حزيران حتى اليوم تجاوز (38) ألف مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها (292) عملية كبرى و(1251) عملية صغرى.

ومن جانبهم، عبر المراجعون عن شكرهم وامتنانهم لمكارم الأردن المتواصلة وهذه الوقفة الهاشمية الأصيلة تجاه الأهل في قطاع غزة، بإقامة المستشفى الميداني الأردني وإدامة عمله والتي تجسد التلاحم والتواصل المستمر بين الشعبين الشقيقين، معربين عن خالص أمنياتهم للأردن ملكاً وشعباً بالتقدم والازدهار.