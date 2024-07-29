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الامانة: استمرار حملات الرش لمكافحة الحشرات والقوارض

منذ ساعة واحدة
الامانة: استمرار حملات الرش لمكافحة الحشرات والقوارض

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى من خلال دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان حملات واسعة من الرش ؛ لمكافحة القوارض والحشرات وفي مختلف مناطق العاصمة .
واكدت مدير دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان المهندسة شتورة العدوان جاهزية واستعداد الأمانة لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم من خلال الموقع الالكتروني للامانة أو هواتف مركز الاتصال الموحد هاتف رقم 102 .
واشارت ان دائرة ضبط ناقلات الامراض تعمل على معالجة الملاحظات التي ترد في مدة اقصاها 48 ساعة من استقبال الملاحظة ، وضمن برامج معدة لفصل الصيف الذي يشهد انتشار الحشرات .
وكانت أمانة عمان من خلال دائرة ضبط ناقلات الامراض ووفقا للمهندسة العدوان تعاملت العام الماضي 2023 مع حوالي ” 73 ” الف طلب خدمة ، فيما استقبلت الدائرة منذ بداية العام ما يقارب 57000 طلب خدمة وتم التعامل معها جميعا .
يذكر أن أمانة عمان وضعت منذ بداية شهر آذار الماضي خطة لمكافحة الحشرات والقوارض في كافة مناطق وأحياء الأمان


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