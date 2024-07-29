بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الحجاج الأردنيين

منذ 14 ثانية
ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الحجاج الأردنيين

وطنا اليوم:ارتفع عدد الموقوفين في قضية الحجاج غير النظاميين التي تسببت بوفاة 99 حاجا أردنيا، إلى قرابة 60 شخصا من أصحاب الشركات ومنعهم من السفر، فيما ما زالت دائرة الادعاء العام في قصر العدل تتلقى الشكاوى.
وبحسب مصدر مطلع، فأن أعداد الشكاوى بحق شركات الحج المتهمة بحج الزيارة معرضة للارتفاع بعد ان تم إغلاق 3 شركات قبل ثلاثة أسابيع.
وكان عدد الموقوفين قبل 3 اسابيع 27 شخصا ومنعوا من السفر، بعد ان تم الاستماع لـ 35 شاهدا بموجب المادة 15 من قانون منع الاتجار بالبشر، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وما تزال التحقيقات جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، حيث ستعمل النيابة العامة بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المواد 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.
يذكر أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة اوقف اعتماد 18 شركة حج وعمرة إلى حين انتهاء التحقيق في قضية تقديم خدمات الحج لحاملي تأشيرة الزيارة إلى السعودية.
وأكد الخلايلة في بيان، أن وزارة الأوقاف ستلغي ترخيص كل شركة يثبت تورطها في هذه القضية.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف، أوقفت في العام الماضي (3) شركات حج وعمرة عن العمل لمدة سنتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

السفير السعودي لدى الأردن يلتقي مدير الخدمات الطبية الملكية

11:31

سرقة أحد افراد العائلة الحاكمة القطرية في الاولمبياد

11:18

عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

11:15

تحضيرات إسرائيلية لمهاجمة حزب الله..وأميركا تحذّر تل ابيب من ضرب بيروت

11:02

الأحياء الفقيرة في حلب لإيران والغنية لروسيا.. خبير يشرح القسمة

10:37

البنك المركزي: 1.3 مليار دينار قيمة الشيكات المترجعة العام الماضي

10:33

وفيات الإثنين 29-7-2024

10:24

لا نسبة عامة للنجاح في توجيهي فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي

10:19

الصحة: إغلاق 300 منشأة لإنتاج المياه منذ بداية العام الحالي

10:15

جامعة البترا تستحدث تخصص ماجستير التسويق الرقمي بدءاً من الفصل الأول للعام الجامعي 2024/2025

10:11

جريمة مروعة تهز الأنبار.. قتل 8 منهم 5 من عائلته بكلاشينكوف

10:01

كيم يقود عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة بكوريا الشمالية

وفيات
وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات