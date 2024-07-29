بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بالفيديو: شرح كيفية الاقتراع في انتخابات 2024

منذ 10 دقائق
بالفيديو: شرح كيفية الاقتراع في انتخابات 2024

وطنا اليوم_مع اقتراب انتخابات 2024، يجب على الناخبين معرفة خطوات الاقتراع لضمان مشاركتهم بفعالية. الخطوات هي كالتالي:

 

1. **التسجيل**: تأكد من أنك مسجل في قوائم الناخبين عبر الموقع الإلكتروني أو المراكز المختصة.

2. **التحقق من الهوية**: توجه إلى مركز الاقتراع المحدد لك ومعك بطاقة الهوية.

3. **استلام ورقة الاقتراع**: بعد التحقق من هويتك، ستحصل على ورقة الاقتراع.

4. **التصويت**: توجه إلى الكابينة المخصصة وصوت بسرية تامة.

5. **إيداع الورقة**: ضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص.

 

شاهد بالفيديو  التعليمات لضمان نزاهة العملية الانتخابية:

 

https://www.facebook.com/share/v/fw9YtFR75JEUyZ8M/?mibextid=qi2Omg


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:01

كيم يقود عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة بكوريا الشمالية

09:44

الرياح والحرارة المرتفعة تؤجج الحريق الضخم في كاليفورنيا

09:36

تسريبات إسرائيلية: تل أبيب حددت هدفا ستهاجمه بلبنان

09:29

مديرية الأمن العام توضح أهمية الرقابة الإلكترونية

09:18

وزارة التنمية تقرر حلّ جمعيات خيرية (أسماء)

09:14

شهيد و 4 جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

09:11

بعد تلويحه بالتدخل عسكريا.. إسرائيل تذكر أردوغان بمصير صدام

08:38

بعد الهجمة الشرسة على حزب ارادة ..الحزب ينشر تعهد كتبه احد المنتسبين بخط يده

01:28

الكابنيت يفوض نتنياهو وغالانت باتخاذ قرار الرد على حزب الله

00:26

مصدر: حزب الله يخلي مواقع له في لبنان

23:35

قراءة | «المختبر الفلسطيني .. كيف تصدر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال حول العالم؟». (الحلقة الثانية)

22:25

كم بقيَ على السيلِ حتى يبلغَ الزبى؟

وفيات
وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024