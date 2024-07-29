بالفيديو: شرح كيفية الاقتراع في انتخابات 2024

وطنا اليوم_مع اقتراب انتخابات 2024، يجب على الناخبين معرفة خطوات الاقتراع لضمان مشاركتهم بفعالية. الخطوات هي كالتالي:
1. **التسجيل**: تأكد من أنك مسجل في قوائم الناخبين عبر الموقع الإلكتروني أو المراكز المختصة.
2. **التحقق من الهوية**: توجه إلى مركز الاقتراع المحدد لك ومعك بطاقة الهوية.
3. **استلام ورقة الاقتراع**: بعد التحقق من هويتك، ستحصل على ورقة الاقتراع.
4. **التصويت**: توجه إلى الكابينة المخصصة وصوت بسرية تامة.
5. **إيداع الورقة**: ضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص.
شاهد بالفيديو التعليمات لضمان نزاهة العملية الانتخابية:
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