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شهيد و 4 جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

منذ دقيقة واحدة
شهيد و 4 جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد لبناني وأصيب أربعة آخرون بجروح في غارتين نفذتهما مسيّرتان إسرائيليتان صباح اليوم على جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني ان مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام بلدتي شقراء – ميس الجبل وأسفرت عن وقوع جريحين، فيما استهدفت مسيرة ثانية دراجة نارية على الطريق ذاتها مما أدى الى استشهاد شخص وإصابة اثنين حالتهما خطرة احدهما طفل، وتعمل فرق الإسعاف على نقل الإصابات الى المستشفى.


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