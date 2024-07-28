مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 4.1 مليون مسافر في النصف الاول

وطنا اليوم:استقبل مطار الملكة علياء الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي 4 ملايين و152 ألفا و533 مسافرا، بانخفاض نسبته 4.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت “مجموعة المطار الدولي” في بيان اليوم الأحد أن المطار سجل 35 ألفا و562 حركة طيران بانخفاض نسبته 4.5 بالمئة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 38 ألفا و424 طنا بارتفاع نسبته 23.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر حزيران الماضي فقط، استقبل المطار 860 ألفا و446 مسافرا بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة، بينما وصلت حركة الطائرات إلى 7244 حركة بارتفاع 0.9 بالمئة، في حين سجلت حركة الشحن الجوي 5755 طنا بانخفاض نسبته 5.6 بالمئة، مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي.

كما شهد النصف الأول من العام استحداث مسارين مباشرين جديدين ضمن شبكة مطار الملكة علياء الدولي؛ لا سيما إلى “لندن ستانستيد” و”مانشستر” في المملكة المتحدة، وإلى العلا في المملكة العربية السعودية، عبر الملكية الأردنية، إضافة إلى ذلك جرى تأسيس مسار مباشر جديد إلى موسكو عبر الأردنية للطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة المطار الدولي” نيكولا دفيليير إنه “فيما يتعلق بحركة الطيران خلال شهر حزيران الماضي، تواصل الحرب المستمرة في غزة تعطيل عمليات شركات الطيران وتدفق السياحة من المملكة وإليها، ورغم هذه العقبات، يبقى تفانينا في العمل من أجل تحقيق التميز التشغيلي ورضا المسافرين راسخا”.

وأكد أن المجموعة تسعى إلى توسيع شبكتي شركات الطيران والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي من خلال إدخال شركات طيران رائدة ومسارات مباشرة جديدة إلى المراكز العالمية الرئيسية، مما يعزز السياحة المقبلة إلى الأردن وتلبية احتياجات المسافرين لغايات الترفيه والعمل على حد سواء، لافتا إلى أن المجموعة تهدف إلى إيجاد تجربة سفر مرحبة يشعر خلالها المسافرون كأنهم في بيتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.