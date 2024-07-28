قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون من خلال مأسسة منظومة المساعدة القانونيَّة، وتقديمها بشكل مجَّاني، وشموليَّتها لجميع الأشخاص المحتاجين لها، وتيسير سبل الوصول للعدالة وتحقيق رسالة مهنة المحاماة بتقديم العون القانوني وتحقيق مبدأ الأمن القانوني والقضائي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين النظاميين لسنة 2024م؛ وذلك بهدف تطوير أساليب التَّدريب على مهنة المحاماة، ورفع مستوى الأداء المهني للمحامين المتدرِّبين، وتنفيذ أحكام المادَّة (26) من قانون نقابة المحامين النِّظاميين التي أوجبت تأسيس معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء خدمات نائب رئيس سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي ومفوَّض إدارة المحميَّة الدكتور إسماعيل أبو عامود، وتعيين عضو مجلس المفوَّضين المهندس حمزة العلياني بدلاً منه.

كما قرَّر المجلس إنهاء خدمات مدير عام شركة الكهرباء الوطنيَّة المهندس أمجد الرَّواشدة، وتعيين المهندس سفيان البطاينة بدلاً منه.