عاجل مها الطراونة: اللجنة بذلت جهود جبارة في اعداد وتشكيل قائمة حزبية عكست رؤية واستراتيجية حزب ارادة

وطنا اليوم_عمان – 28 تموز 2024: صرحت مها الطراونة أن اللجنة بذلت جهوداً جبارة في إعداد وتشكيل القائمة الحزبية، مما عكس رؤية واستراتيجية حزب إرادة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكدت فيه الطراونة على أهمية العمل الجماعي والتفاني في تحقيق أهداف الحزب.

وفي خبر آخر، أكد فوزي مسعد أن اللجنة العليا تأكدت من حوكمة وشفافية ونزاهة إجراءات الإعلان واستقبال الطلبات وحيادية المقابلات. وأوضح مسعد أن هذه الإجراءات تعزز الثقة في عملية اختيار القائمة الحزبية وتضمن تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأضاف مسعد أن التزام اللجنة بهذه المعايير يعكس جدية حزب إرادة في تعزيز الديمقراطية وتطبيق أفضل الممارسات الحوكمة.