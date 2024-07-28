الميثاق الوطني ينظم لقاءً مع أبناء منطقة بشرى في محافظة إربد

وطنا اليوم:شهدت محافظة إربد يوم الجمعة لقاءً مميزاً جمع عضو حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد عبد الستار جرادات مع عدد من أبناء محافظة اربد من بلدة بشرى وبحضور عدد من الشخصيات البارزة والوجهاء.

تمحور اللقاء حول أهمية المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار من خلال الانتخابات.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عبد الستار جرادات على أهمية دعم حزب الميثاق الوطني كخيار يهدف إلى تحقيق الإصلاح والتقدم في مختلف المجالات.

وقال الدكتور جرادات إن حزب الميثاق الوطني يسعى إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك، يعتمد على العدالة والمساواة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإن دعمكم لهذا الحزب هو خطوة نحو مستقبل أفضل لنا جميعًا”.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور عزت جرادات عن تقديره لحضور أبناء العمومة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لدعم حزب الميثاق الوطني، وأضاف إن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية هي واجب وطني، وأصواتكم هي السبيل لتحقيق التغيير الإيجابي الذي نصبو إليه.

وأكد الباشا الدكتور علي جرادات على أهمية الوحدة والتضامن بين أبناء المنطقة، وقال نحن هنا اليوم لنؤكد دعمنا الكامل لحزب الميثاق الوطني، وندعو الجميع إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل مشرق”. كما شدد على التكافؤ لأجل مصلحة الأردن وإنجاح التجربة الديمقراطية التي أرادها جلالة الملك وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

كما عبر الباشا أحمد عربي جرادات عن دعمه لحزب الميثاق الوطني، مشيرًا إلى ضرورة الانتساب للأحزاب في الأيام القادمة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات لتعزيز دور الحزب في تحقيق التطلعات الوطنية، وقال: “إن دعمنا لحزب الميثاق الوطني هو دعم لمسيرة الإصلاح والتنمية في وطننا العزيز”.

كما شارك عضو الاتحاد في جامعة العلوم والتكنولوجيا طالب الهندسة هيثم عصام جرادات وتحدث عن فئة الشباب وذوي الإعاقة وما يواجهونه، ودعا الشباب للانخراط في العمل السياسي وقال: “إنه الطريق الوحيد لإيصال الصوت”. وشدد على أهمية العمل الحزبي باختيار الأكفاء والأمثل ليكونوا في المجلس العشرين وأن تكون العلاقة معهم ليست نفعية وإنما تشاركية في الإصلاح لإيصال الصوت”.

وشهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من أبناء عمومته، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لحزب الميثاق الوطني، مؤكدين على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

وفي ختام اللقاء، دعا الدكتور محمد عبد الستار جرادات جميع الحضور إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بكثافة في الانتخابات، قائلاً: “إن صوتكم هو أمانة، فاجعلوه نصرةً للحق ودعماً للتغيير الإيجابي”.