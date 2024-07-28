التعليم العالي: إطلاق نظام قبول موحد إلكتروني للوافدين

وطنا اليوم:أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد الموافق 28-7-2024 ولأول مرة نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2024-2025.

وقالت الوزارة بأن إطلاق هذا النظام يأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع شريكها الاستراتيجي في هذا الملف وهو هيئة تنشيط السياحة، حيث تم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء الموقر ، وتقوم لجنة استقطاب الطلبة الوافدين المشكلة من قبل مجلس التعليم العالي برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي بمتابعة تنفيذ جميع البنود الواردة في هذه الخطة، كما أن إطلاق هذا النظام يأتي تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي/ أولوية ” تطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين”.

وأكدت الوزارة بأن هذا النظام سيشكل نقلة نوعية في عملية الترويج للجامعات الأردنية الرسمية، وجميع البرامج والدرجات والتخصصات التي تقدمها هذه الجامعات، وسيساهم بشكل كبير في تعريف الطلبة الوافدين بهذه البرامج وزيادة استقطابهم للدراسة فيها، مؤكدةً بأن النظام يهدف إلى اختصار الكثير من الوقت والجهد والمال على الطالب الوافد ويمكنه من الحصول على القبول المبدئي أو النهائي وهو موجود في بلده، والتأكد من انطباق شروط القبول عليه قبل القدوم إلى الأردن، كما سيمكن الوزارة من إجراء الإحصاءات اللازمة التي تعكس مدى الإقبال على الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وتحديد الجامعات، والتخصصات التي يُقبل عليها الطلبة الوافدون، إضافةً إلى معرفة الدول الأكثر إقبالاً وبالتالي استهدافها بعملية التسويق بشكل أوسع، كما سيكون للنظام دور كبير في القضاء على ممارسات خاطئة من بعض الجهات التي كانت تقوم بدور الوسطاء مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من الطلبة الوافدين لتأمين قبولات لهم قد تكون وهمية في كثير من الأحيان في الجامعات الأردنية مما كان سبباً في الإساءة لسمعة الأردن وقطاع التعليم العالي فيه.

من جهة أخرى فإن النظام سيسمح للطالب بالحصول على شهادة قيد معادلة من وزارة التربية والتعليم، والتي ستقوم من خلال بوابة خاصة بها على هذا النظام بتدقيق وثائق الثانوية العامة الخاصة بالطالب المحملة على النظام وتدقيق بياناته وهي : جنسية الثانوية العامة، المعدل، الفرع، سنة الحصول عليها، قبل أن يتم إرسال الطلب إلكترونياً للجامعة المعنية والتي قام الطالب بتخزينها في خياراته، كما يمكن لمكتب الملحق / المستشار الثقافي لبلد الطالب في الأردن أن يقوم أيضاً ومن خلال بوابة إلكترونية خاصه به على النظام بمتابعة جميع طلبة الدولة الذين يتقدمون بطلبات ومعرفة الإجراءات التي تمت على طلباتهم، علماً بأن المسجل العام في الجامعة المعنية سيكون مسؤولاً بشكل كامل عن عملية القبول وتوزيع الطلبة في التخصصات والأعداد التي سيتم تحديدها وفقاً لما تنسب به هيئة الاعتماد ويقره مجلس التعليم العالي، ويتحمل مسؤولية ذلك دون أن يكون للوزارة أي دور في عملية القبول فالهدف من النظام الجديد تنظيم عملية القبول وتوفير الوقت والجهد والمال على الطالب الوافد ومنحه القبول في الجامعة خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من وصول طلبه إلى بوابة الجامعة المعنية كما أن الوزارة لن تتدخل في عملية توزيع الطلبة على الجامعات والتخصصات فهو يخضع لخيارات الطلبة التي يقومون بإدخالها في طلباتهم.

كما أضافت الوزارة أنها وقبل أن تقوم بإطلاق النظام قامت بعقد لقاء تعريفي لمندوبي الملحقيات الثقافية في الأردن، إضافة إلى المسجلين العامين وموظفي وحدات القبول والتسجيل، وموظفي قسم معادلة الشهادات الأجنبية في وزارة التربية والتعليم الأردنية، والذين سيعملون على هذا النظام حيث تم تقديم عرض توضيحي لطلب الالتحاق ولآلية عمل النظام والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تحسن على عمل النظام وتزيد من كفائته.

واختتمت الوزارة تصريحاتها بالقول بأن مجلس التعليم العالي كان قد أصدر في مطلع العام 2023 قراراً بتكليف وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة بمهمة القيام بتحليل النظام وحوسبته بشكل كامل باللغتين العربية والانجليزية، كما أصدر مجلس التعليم العالي لاحقاً قراراً آخر يقضي بالتأكيد على الجامعات والكليات الأردنية الرسمية بعدم قبول أي طالب غير أردني (طالب وافد) من داخل أو من خارج المملكة إلا من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2024-2025 حيث تم تضمين ذلك في السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين للعام الجامعي 2024-2025.

ويمكن للطالب الوافد قبل أن يقوم بتقديم طلب القبول الموحد الإلكتروني أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني أدرس في الأردن، والذي يتضمن معلومات هامة جداً عن الأردن وموقعه الجغرافي، ومناخه ونظام الساعات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي، إضافةً إلى معلومات كاملة عن الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وجميع البرامج والدرجات والتخصصات المطروحة فيها مع تحديد رسم الساعة المعتمدة.

ويمكن الدخول وتصفح الموقع الإلكتروني أدرس في الأردن من خلال الرابط التالي: www.studyinjordan.jo

ولتقديم طلب التحاق من خلال نظام القبول الموحد للطلبة الوافدين الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

www.studyinjordan.jo/isaapp/ISALoginAr.aspx