الخصاونة: اقتصادنا ثابت وراسخ ومؤشراتنا النقدية والمالية ممتازة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الاقتصاد الأردني ثابت وراسخ، وإن المؤشرات النّقديَّة والماليَّة ممتازة رغم التَّحدّيات والمصاعب الإقليميَّة والدَّوليَّة.

وأضاف الخصاونة، أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز منعة الاقتصاد والانتقال إلى آفاق أرحب من النّشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وبشأن إدراج منطقة أم الجمال الأثرية على لائحة التُّراث العالمي، قال إن النَّجاح في ذلك يعد إنجازا أردنيا يُضاف إلى جملة الإنجازات التي تحقَّقت، والتي يجب توظيفها لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني ودعم قطاع السّياحة وتعزيز المستهدفات لرؤية التَّحديث الاقتصادي.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بالتَّوجيه الملكي السَّامي بإسناد ودعم جهود الهيئة المستقلَّة للانتخاب وتقديم كلّ الممكِّنات المطلوبة بإجراء لإجراء الانتخابات النِّيابيَّة في 10 أيلول المقبل وفي سياق دور الهيئة الدِّستوري والحصري في إدارة الانتخابات.

وحث المواطنين على الإقبال للمشاركة بالانتخابات النِّيابيَّة المقبلة وأهميَّة البرامجيَّة والمشاركة الفاعلة للشَّباب باعتبارهم من أبرز محرّكات التَّغيير.