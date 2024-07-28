بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة: اقتصادنا ثابت وراسخ ومؤشراتنا النقدية والمالية ممتازة

منذ 3 ساعات
الخصاونة: اقتصادنا ثابت وراسخ ومؤشراتنا النقدية والمالية ممتازة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الاقتصاد الأردني ثابت وراسخ، وإن المؤشرات النّقديَّة والماليَّة ممتازة رغم التَّحدّيات والمصاعب الإقليميَّة والدَّوليَّة.
وأضاف الخصاونة، أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز منعة الاقتصاد والانتقال إلى آفاق أرحب من النّشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وبشأن إدراج منطقة أم الجمال الأثرية على لائحة التُّراث العالمي، قال إن النَّجاح في ذلك يعد إنجازا أردنيا يُضاف إلى جملة الإنجازات التي تحقَّقت، والتي يجب توظيفها لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني ودعم قطاع السّياحة وتعزيز المستهدفات لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بالتَّوجيه الملكي السَّامي بإسناد ودعم جهود الهيئة المستقلَّة للانتخاب وتقديم كلّ الممكِّنات المطلوبة بإجراء لإجراء الانتخابات النِّيابيَّة في 10 أيلول المقبل وفي سياق دور الهيئة الدِّستوري والحصري في إدارة الانتخابات.
وحث المواطنين على الإقبال للمشاركة بالانتخابات النِّيابيَّة المقبلة وأهميَّة البرامجيَّة والمشاركة الفاعلة للشَّباب باعتبارهم من أبرز محرّكات التَّغيير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

طيران الشرق الأوسط ترجئ رحلات جوية عائدة إلى لبنان

19:24

بسعة 92 ألف متفرج.. الإعلان عن تصاميم استاد الملك سلمان

19:19

‎الميثاق الوطني يعقد لقاءً لتعزيز دور المرأة في محافظة البلقاء

19:14

الأمن ينفي ما تضمّنه فيديو حول وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية

19:09

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد

19:07

حزب إرادة يعلن قائمته الحزبية لخوض انتخابات مجلس النواب العشرين

18:46

الشخانبة : اللجنة عملت على توفير بيئة مواتية للمنافسة العادلة بين المترشحين

18:43

توأد في مهدها

18:34

مجدولين ابو الرب تفوز بجائزة “خليل قنديل للقصة القصيرة”

18:29

عاجل مها الطراونة: اللجنة بذلت جهود جبارة في اعداد وتشكيل قائمة حزبية عكست رؤية واستراتيجية حزب ارادة

18:26

عاجل عمر ملحس: حزب إرادة قدم انموذجا في الحوكمة والشفافية لاقراز القائمة الحزبي

18:20

عاجل/الامانة العامة لحزب ارداة تنأى بنفسها عن التدخل في القائمة الحزبية

وفيات
وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024