وزير السياحة: إدراج اليونسكو لطبق المنسف إثبات على ملكية الأردني الحصرية له

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الأحد، إن التراث اللامادي جزء لا يتجزأ من التراث الأردني، ومنه المنسف الذي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عام 2022، عن ‏إدراج “المنسف الأردني” كعنصر جديد على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي‬⁩.

وأضاف القيسي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الاتصال الحكومي أن المنسف يعبر عن كرم الأردني، وعن التشاركية في الأكل من نفس الطبق، وعن ثقافة الأردني.

“المنسف بالنسبة لنا عندما تم إدراجه لدى اليونسكو كان إثباتا على ملكية الأردني الحصرية وحقه في هذا الطبق”. بحسب القيسي

وقال إن المنسف بالنسبة للأردنيين عليه إجماع من شرق إلى غرب إلى شمال إلى جنوب وإلى وسط الأردن.

وتابع: “ربما المنسف يكون جزء من المطبخ العربي في بعض الدول العربية إلا أنه الأساس في المطبخ الأردني”.

ولفت إلى أن التراث اللامادي جزء لا يتجزأ من تراثنا أيضا، حيث جرى إدراج مجموعة من العناصر الأول منها الذي تم إدراجه يتعلق بالمساحة الثقافية لأهل وادي رم والبترا، والعنصر الثاني كان السامر وهي نوع من الفن المعروف في كافة البوادي الأردنية وأيضا تم إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي اللامادي الثقافي اللامادي عام 2022.,