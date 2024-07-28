ملتقى الابتكار يحتضن جلسة نقاشية لتقديم نماذج لمهندسات ناجحات بتنظيم من أورنج الأردن

وطنا اليوم:تردد صدى نجاح سيدات في مجال الهندسة خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها أورنج الأردن في ملتقى الابتكارليشكل إضافة هامة إلى الجهود الهادفة إلى استقطاب المزيد من السيدات للانضمام إلى المجالات العلمية والهندسة وعالم التكنولوجيا، خصوصاً أن النساء العاملات في مجال الهندسة يشكلن 13% من القوى العاملة في العالم، كما تشير الإحصائيات إلى أن 30% فقط من النساء اللواتي يحملن درجة البكالوريوس في الهندسة سيتابعن العمل في هذا المجال خلال ال20 عاماً القادمة.

وعقدت أورنج هذه الجلسة النقاشية التي انضمت لها سيدات أردنيات ناجحات في مجال الهندسة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في الهندسة الذي يصادف 23 حزيران من كل عام، حيث تطرقت السيدات إلى تجاربهن والتحديات التي مررن بها كما وجهن الدعوة لكل سيدة أردنية لاتباع شغفها في المجالات العلمية والاستفادة من الفرص والآفاق غير المحدودة التي توفرها التكنولوجيا.

وتأتي الجلسة التي شاركت فيها كل من مهندسة الاتصالات ومؤسسة شركة Neuro_STEM الناشئة والمهندسة التقنية في مختبراتأورنج للتصنيع الرقمي والابتكار لجين عناب، ومؤسسة شركة Smart Green Startup المهندسة سلمى عمايري، ومؤسسة شركة Smart WTI الناشئة المهندسة هبة أسعد،ومؤسسة شركة Shield & TechوMena Space Community المهندسة سلام أبو الهيجاء،بالإضافة إلى المهندسة ساندرا شاويش التي أدارت الجلسة الحوارية، التي تندرج ضمن برنامج أورنج الأردن للنساء في مجال الهندسة.

وتعد هذه الجلسة استكمالاً لجهود الشركة المستمرة في هذا المجال، ما ساهمفي انضمام 53 مهندسة إلى أورنج الأردن في مختلف المجالات التي تشهد تطورات متسارعة بفضل التكنولوجيا.

وأشارت أورنج الأردن إلى أن هذهالفعالية تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقوة التنوع والشمول حيث يصب تمكين النساء من الانضمام إلى الأدوار القيادية والإبداعية ضمن التزام الشركة في تعزيز التنوع بوصفه من أهم القيم المؤسسية التي تعمل الشركة من خلالها، الأمر الذي يترك أثره على مستقبل الهندسة كمجال حيوي يرحب بانضمام النساء الموهوبات والملهمات.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تنفذ عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز الشمول والمساواة بين الجنسين في مكان العمل بالإضافة إلى تشجيع انضمام الشابات والشباب إلى المجالات العلمية والتكنولوجية وعلى رأسها الهندسة بالنظر إلى دورها الهام في تطوير القطاعات والصناعات المختلفة.

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