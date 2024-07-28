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#عاجل الحكومة: السماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط

منذ 17 ثانية
#عاجل الحكومة: السماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان مجلس الوزراء أقرَّ اليوم الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنيَّة بما يسمح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّة الموظَّف وعدم تضارب المصالح وضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل.
وأكد الخصاونة، أن الحكومة ملتزمة بالتَّوجيه الملكي السَّامي بإسناد ودعم جهود الهيئة المستقلَّة للانتخاب وتقديم كلّ الممكِّنات المطلوبة بإجراء لإجراء الانتخابات النِّيابيَّة في العاشر من أيلول المقبل في سياق دور الهيئة الدِّستوري والحصري في إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وحث المواطنين على الإقبال للمشاركة في الانتخابات النِّيابيَّة المقبلة وأهميَّة البرامجيَّة والمشاركة الفاعلة للشَّباب باعتبارهم من أبرز محرِّكات التَّغيير.


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