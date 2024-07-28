إسرائيل تتوعد بضرب العدو بقوة وحزب الله في حالة تأهب قصوى

وطنا اليوم:قال مصدران أمنيان لرويترز إن جماعة حزب الله اللبنانية “في حالة استنفار شديد” اليوم الأحد.

جاء ذلك مع تصاعد التوتر عقب هجوم مميت على هضبة الجولان المحتلة اتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عنه، وهو ما نفته الجماعة اللبنانية.

وذكر المصدران الأمنيان أن الجماعة بادرت بإخلاء بعض المواقع المهمة في جنوب لبنان وفي سهل البقاع شرق البلاد تحسبا لشن إسرائيل هجوما.

وقالا إن حزب الله “أخلى بعض المراكز المهمة في الجنوب والبقاع خلال الساعات الماضية”.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد “بضرب العدو بقوة” بعد أن أدى سقوط صاروخ حمّل مسؤوليته إلى حزب الله اللبناني، لمقتل 12 فتى وفتاة في مرتفعات الجولان المحتلة وإثارة مخاوف من توسع حرب غزة.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع لعقد مشاورات أمنية تستبق اجتماع المجلس المصغر.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريحات مقتضبة: إن رئيس هيئة أركان الجيش هاليفي يجري تقييما للوضع والتصديق على خطط عسكرية لاجتياح لبنان.

ودعا رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي تسفيكا بوغل يدعو سكان بلدات الشمال إلى فتح الملاجئ.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله “سنتحدث مع حزب الله بالنار”.

وزير النقب والجليل الإسرائيلي: نطالب بإحراق بيروت

وطالب وزير النقب والجليل الإسرائيلي:أن تشتعل النيران في بيروت وتحترق.

ومن جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطنيي 48: إن إسرائيل تتحمل مسؤولية نزيف الدم وقلوبنا مع مجدل شمس والجولان.

واضاف إن نتنياهو يتحمل مسؤولية عدم وقف إطلاق النار لأنه يماطل خلافا لموقف معظم الدول.

الخارجية الفرنسية

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد عسكري.

كما دعت مواطنيها الفرنسيين لعدم الذهاب إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وزير خارجية النرويج: نحث على تجنب حرب إقليمية كبرى

وحث ّوزير خارجية النرويج، زعماء المنطقة غلى بذل ما في وسعهم لتجنب حرب إقليمية كبرى.

ودعا المواطنين النرويجيين الى مغادرة لبنان.