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إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة

منذ 12 ثانية
إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة

وطنا اليوم:عم الإضراب الشامل اليوم الأحد مدينة نابلس شمال الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس السبت، عن استشهاد لؤي محمد مشة “17 عاما”، والشاب علي بسام حشاش “24 عاما” جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.
وأضافت أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي تعاملت مع 22 إصابة، بينها 3 إصابات بحالة خطيرة.
وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس شمال الضفة الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة اليوم، حدادا على أرواح الشهداء، داعية الى المشاركة في جنازة الشهداء


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