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لجنة الأمن القومي في الكنيست تدعو لفتح الملاجئ في الشمال

منذ 17 ثانية
لجنة الأمن القومي في الكنيست تدعو لفتح الملاجئ في الشمال

وطنا اليوم:نقلت “معاريف” عن رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي تسفيكا بوغل دعوته سكان بلدات الشمال إلى فتح الملاجئ.
كما دعت سفارة النرويج في بيروت رعاياها على مغادرة إسرائيل ولبنان
واكدت مصادر ان رئيس الأركان هرتسي هاليفي يجري اجتماعا لتقييم الوضع والتصديق على خطط عسكرية للجبهة الشمالية
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي في ختام تقييم الوضع في الشمال:هناك خطط للرد ويجب الاستعداد لأي تطور
واحتج سكان بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل بغضب على توافد الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين على البلدة للمشاركة في تشييع القتلى جراء سقوط صاروخ على أحد ملاعبها، ورفضوا استقبالهم وطالبوهم بالمغادرة.
الى ذلك قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن زيارة وزراء ومسؤولين من حزب الليكود، من بينهم عيديت سيلمان ونير بركات وإيلي كوهين، قوبلت بصيحات استهجان من أهالي البلدة.
وقال جندي احتياط درزي يرتدي الزي العسكري لوزير الاقتصاد الإسرائيلي بركات: “الآن تأتي إلى هنا؟! لم تأت إلى هنا منذ أشهر”.
وتابع الجندي بغضب “طائرة مسيرة واحدة سقطت في تل أبيب كانت كفيلة بأن تقلبوا اليمن رأسا على عقب، لماذا لا تزال بيروت موجودة أصلا حتى الآن”.


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