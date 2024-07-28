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تعليق لمذيع إسرائيلي خلال مؤتمر لهاغاري يكشف التمييز تجاه سكان الجولان

منذ ساعتين
تعليق لمذيع إسرائيلي خلال مؤتمر لهاغاري يكشف التمييز تجاه سكان الجولان

وطنا اليوم:فضح تعليق خرج على الهواء، من معلق القناة 12 العبرية، نظرة الاحتلال إلى سكان الجولان السوري المحتل، ومنهم سكان مجدل شمس التي قتل فيها 11 طفلا بصاروخ يزعم الاحتلال أنه من لبنان.
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، يتحدث من موقع الملعب الذي قتل فيه الأطفال في مجدل شمس، وهي قرية درزية في الجولان المحتل، ووصفهم بأنهم مواطنون إسرائيليون من الطائفة الدرزية.
لكن مذيع القناة 12، نسي الميكروفون مفتوحا على الهواء، وعلق على وصف هاغاري بالقول: “إنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين”، مستغربا من الوصف الذي أطلقه الناطق باسم الجيش.
ولا يعد سكان مجدل شمس مواطنين لدى الاحتلال، ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية، بسبب رفضهم الاعتراف به، منذ احتلال الجولان، ويصفون أنفسهم بأنهم عرب سوريون.
وكان وجهاء مجدل شمس، وقعوا وثيقة شرف منذ عقود، أكدوا فيها رفضهم الاعتراف بالاحتلال، أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو الخدمة العسكرية في جيشه.


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