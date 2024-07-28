مفوضية اللاجئين في الأردن تعيد قيمة المساعدات لـ 23,000 أسرة خارج المخيمات

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، الأحد، عن استعادة القيمة الأصلية للمساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، وذلك استناداً إلى التحسن الطفيف في مستويات التمويل.

وقالت المفوضية في بيان إنه سيتم إرجاع قيمة المساعدات النقدية المقدمة لقرابة 23,000 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفاً خارج المخيمات إلى المبلغ التي كانت عليه قبل التخفيض الأخير، وكان بنسبة 25%.

وأكدت على أن هذا القرار ينطبق على اللاجئين خارج المخيمات الذين يتلقون المساعدة حتى نهاية عام 2024، موضحة أن هذه الزيادة ستكون سارية اعتباراً من شهر تموز/ يوليو الحالي، وسيتم دفعها اعتبارا من آب / أغسطس المقبل.

وتوقعت المفوضية أن ينخفض ​​تمويل الجهات المانحة في عام 2025، مشددة على أنها تواصل جهودها لجمع التمويل، في وقت لا تستطيع فيه ضمان مستويات ووضع المساعدة لعام 2025 في هذا الوقت.

وأكدت على أنه “لم يطرأ أي تغيير على المساعدة النقدية التي تقدمها المفوضية للاجئين في المخيمات”.

وبينت المفوضية أنه سيتم تحميل مبلغ المساعدة الكامل (من غير تخفيض 25%) للمستفيدين الحاليين من المساعدات النقدية ابتداء من مساعدة شهر آب/أغسطس، كما ستشمل الفرق لمساعدة شهر تموز/يوليو، وسيحصل المستفيدون الحاليون من المساعدات النقدية على القيمة الأصلية للمساعدة من غير أي تخفيض ابتداء من شهر آب /أغسطس، بالإضافة إلى فرق الزيادة لشهر تموز/يوليو.

وأكدت المفوضية أنها “لم تتلق ما يكفي من التمويل من الجهات المانحة لإبقاء قيمة المساعدة كما هي، ولدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة، اضطرت إلى خفض قيمة المساعدة النقدية لكل من شهر أيار/ مايو وحزيران/يونيو 2024 بنسبة 25%”.