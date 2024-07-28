انقطاع الكهرباء يوقف محطة الزارة ماعين ويؤثر على توزيع المياه في عمان

وطنا اليوم:قالت شركة “مياهنا – مياه الأردن”، إن انقطاع التيار الكهربائي من المصدر عن منظومة محطة الزارة ماعين أدى إلى توقفها من مساء السبت ولغاية صباح الأحد.

وبينت الشركة، أن هذا التوقف الطارئ سيؤثر على عملية التزويد المائي بشكل جزئي لمناطق محددة في جنوب وشرق العاصمة عمان، مضيفة أن عدداً محدوداً من مناطق التوزيع التي يصادف دورها اليوم ستتأثر جزئياً في توزيع المياه.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: “أجزاء من لواء ناعور ،العلكومية، الطيبة، الجويدة، خريبة السوق، مرج الحمام، صالحية العابد، ماركا الجنوبية، حي الربوة، قرية خالد، قرية أبو حويلة، أبو صياح، أجزاء من المنارة والحرشة وحي عدن والمغيرات وأجزاء من لواء الرصيفة”.