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بنك ABC في الأردن يشارك في رعاية المشروع المجتمعي لطلبة مدرسة المشرق الدولية

منذ 3 ساعات
بنك ABC في الأردن يشارك في رعاية المشروع المجتمعي لطلبة مدرسة المشرق الدولية

وطنا اليوم:إيماناً منه بأهمية دعم النشاطات المجتمعية، فقد شارك بنك ABC في الأردن برعاية المشروع المجتمعي لطلبة مدرسة المشرق الدولية المتمثل في تجديد مدرسة “مريم بنت عمران الحكومية” / الفحيص ومن خلال تحديث الصفوف والساحة المدرسية والمسرح اضافةً الى تبليط مداخل المدرسة.
وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من رؤية البنك واهتمامه بتوفير بيئة صحية وملائمة للتعليم في المدارس ولما لها من أثر ايجابي على نفوس الطلبة. كما ويحرص دوماً على التواجد في مثل هذه الانشطة المجتمعية استمراراً لمنهجيته الداعمة لتنمية المجتمع المحلي من خلال خلق بيئة سليمة تؤثر ايجاباً على مستوى التعليم.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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