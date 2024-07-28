وطنا اليوم:إنطلاقاً من رغبة الجامعة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات الاكاديمية والبحثية مع الجامعات العالمية وبدعم موصول من ادارة الجامعة وعلى رأسها عطوفة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس الجامعة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا وجامعة بلايموث البريطانية لتعزيزافق التعاول وتبادل الخبرات بين الجامعتين في المجالات البحثية والاكاديمية وتشمل التبادل الطلابي وزيارات اعضاء الهيئة التدريسية واقامة البرامج الاكاديمية المشتركة وقد وقع المذكرة نيابة عن جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس الجامعة والدكتور ديفيد مور نائب رئيس مجلس اعضاء جامعة بلايموث نيابةً عن جامعة بلايموث .

ومن الجدير بالذكر ان جامعة بلايموث البريطانية من الجامعات البريطانية العريقة وتحتل مكانة ضمن افضل 500 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف اكسفورد العالمي .