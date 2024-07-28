بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حريق كاليفورنيا على وشك أن يصبح الأضخم في تاريخ الولاية

منذ 3 ساعات
حريق كاليفورنيا على وشك أن يصبح الأضخم في تاريخ الولاية

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الأميركية أنّ الحريق المستعر شمالي كاليفورنيا منذ ثلاثة أيام أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.
وقالت وكالة “كال فاير” التابعة للولاية إنّ حريق “بارك فاير” – أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف – التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار بحلول وقت متأخر من السبت، ليصبح بذلك سابع أكبر حريق في تاريخ هذه الولاية.
والحريق الذي أجبر أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، على بُعد نحو 145 كيلومترا شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.
وأضافت الوكالة أنّ “الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثّل تحدّياً لعناصر الإطفاء. في الوقت الحالي، لم تتمّ السيطرة حتى الآن”، على الرغم من جهود نحو 2500 شخص وأكثر من عشر مروحيات وعدد من الطائرات.
ويتمدّد الحريق بسرعة رجل يمشي، في منطقة ريفية تقع على بعد ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق سان فرانسيسكو.
وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم مساء الجمعة حالة الطوارئ في مقاطعتين مهددتين بالحرائق، بهدف تسريع إجراءات السلطات.
وتقع بلدة تشيكو على بعد نحو 20 كلم إلى الغرب من بلدة بارادايز التي دمّرها في العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصا، وكان الحريق الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ كاليفورنيا. والمنطقة حاليا في حالة تأهب ويستعد سكانها لأي احتمال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:34

أبـو غزالـة : أفكار محمـد بـن راشـد هي بوصلة رسالة الشبكة العربية للابداع والابتكار

12:33

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات

12:09

جامعة البترا تحتفل بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج الثلاثين..صور

12:07

مواطنون : كلفة الدخول إلى الخضرجي في عمان اصبحت تتجاوز التوقعات

11:48

الأمن يوجه 5 نصائح ذهبية للسائقين

11:41

مذكرتي تفاهم بين جامعة فيلادلفيا ومركز الغذاء المثالي ومركز التغذية العلاجية

11:09

على وقع الانتقادات اللاذعة.. حذف فيديو افتتاح أولمبياد باريس

10:58

نيويورك تايمز:الاحتلال يسعى لإفقار الضفة الغربية

10:50

انقطاع الكهرباء يوقف محطة الزارة ماعين ويؤثر على توزيع المياه في عمان

10:23

العمل تدعو مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين إلى تصويب أوضاعها

10:19

48.4 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن

10:17

الجغبير : نسعى لزيادة حصة الصناعة بالسوق المحلية والترويج لمنتجاتها

وفيات
وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024