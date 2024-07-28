جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بنى تحتية في جنوبي لبنان

وطنا اليوم:نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، سلسلة غارات على عدد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع متسببا بتدمير عدد من المنازل والمراكز من دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني لبناني، “أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في سهل بلدة طاريا في البقاع ما أدى الى تدميره بالكامل، كما استهدف شقة سكنية في منطقة الأبراج بين البرج الشمالي والحوش في منطقة صور، ونفذ غارات أيضا على بلدة العباسية والخيام وكفركلا”.

وأضاف “تُسجَّل أيضا طلعات استكشافيّة لمسيّرة إسرائيليّة فوق مزارع شبعا المحتلّة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، وصولًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ وإقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني”.