مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته جنوبي قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، صباح الأحد، تحت بند سُمح بالنشر أن الرقيب يوناتان أهارون غرينبلات 21 عاما من بيت شيمش، مقاتل في فوج شاكيد، لواء جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة يوم 20 تموز / يوليو 2024 في معركة جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 689 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 329 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 4,223 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة و625 منهم بالخطرة، و1,061 إصابة متوسطة، و2,537 إصابة طفيفة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.