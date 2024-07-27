السباحون يشتكون من صعوبة المواصلات في أولمبياد باريس

وطنا اليوم_وجّه السباحون المشاركون في أولمبياد باريس 2024 انتقادات بسبب الصعوبات التي واجهوها خلال التنقل لأماكن إقامة منافسات السباحة الأولمبية في يومها الأول، السبت.

وقالت الألمانية أنجيلينا كولر، بطلة العالم لسباق 100 متر (فراشة): «المواصلات لم تسر على النحو المأمول في الأيام الأخيرة، إنها فوضى بعض الشيء».

وأشارت كولر إلى أن بعض السبّاحين اضطروا للجلوس على الأرض داخل الحافلات.

وأوضحت: «لهذا تكون الأمور صعبة بعض الشيء أحياناً، لكن الجميع يعاني من تلك المشكلة، سنرى كيف ستسير الأمور لاحقاً».

وبحسب صحيفة «كوريا تايمز»، فإن سبّاحين من كوريا الجنوبية تركوا القرية الأولمبية من أجل البقاء قريباً من مجمع «لا ديفانس» للألعاب المائية.