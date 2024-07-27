فوز الأستاذ الدكتور خالد شنيكات بانتخابات رئاسة الجمعية الأردنية للعلوم السياسية

وطنا اليوم_عقدت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية مساء اليوم السبت 27 تموز انتخابات الهيئة الإدارية.

وترشح لرئاسة الجمعية وللهيئة الإدارية قائمة الخدمة والعمل برئاسة الاستاذ الدكتور خالد شنيكات، وعضوية كلا من الدكتور يوسف الدلابيح نائبا للرئيس، والدكتور محمد الغرايبة أمينا للسر، والدكتورة الهام العلان أمينة الصندوق، وعضوية كل من المحامي الدكتور شعبان الغزاوي، والدكتور عادل الحناحنة، والدكتور عبد الله الزغيلات، والأستاذ حاتم الزعبي، والأستاذ عبدالكريم المصري.

وقائمة الإصلاح والتغيير، وضمت معالي الاستاذ الدكتور أمين المشاقبة رئيسا، والنائب السابق الاستاذ الدكتور محمد كنوش الشرعة، والأستاذ الدكتور جمال الشلبي، والدكتور راكان أبو طرية، والدكتور نظام عساف، والدكتور علي الرحامنة، والدكتور صدام حسين مقابلة، الدكتوره اماني الشوبكي، والدكتوره نبيهة عبدالرازق، والدكتوره تمارا زريقات، والدكتور صلاح الدين المشاقبة.

وجاءت نتائج انتخابات الهيئة العامة بعد التصويت بفوز الأستاذ الدكتور خالد شنيكات برئاسة الجمعية وفوز قائمته قائمة الخدمة والعمل كاملة.

وكانت الهيئة العامة قد صادقت على التقرير الإداري والمالي الذي قدمته الهيئة الإدارية المنتهية ولايتها.

وادار انتخابات الجمعية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ممثلة بكل من سعادة السيد أسامة السرحان ممثلا عن وزارة الشؤون السياسية وفريق من الوزارة.

ويشار إلى أن الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، تأسست عام 1997، وتضم أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الأردنية، ولها نشاطات متعددة في الجامعات الأردنية والميادين الوطنية، ولها نشاطات على مستوى الجامعات والمملكة، وفي الخارج.