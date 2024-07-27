مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر العجارمة

وطنا اليوم_عمان- 27 تموز 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر العجارمة/السواعير، بوفاة الحاجة هنا عبود النافع السواعير، والدة النائب السابق عدنان السواعير.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، وإلى عموم عشائر العجارمة/، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.