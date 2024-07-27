عاجل.. انتحار جندي إسرائيلي عند شاطىء نهاريا في الداخل المحتل

وطنا اليوم_كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا إسرائيليا أقدم على الانتحار، اليوم السبت، عند شاطىء نهاريا في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال موقع /حدشوت بزمان/ العبري: إن الجندي المنتحر من قوات الاحتياط. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية أن 10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

وكانت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” قد أعلنت أنها أنقذت أسيرا إسرائيليا من محاولة انتحار بمكان أسره في قطاع غزة.

ومنتصف شهر مارس/آذار الماضي أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع جيش الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

ووفقا لأرقام الجيش الإسرائيلي المعلنة، فإن 688 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة، كما تشير معطيات الجيش إلى أن 2147 جنديا أصيبوا في المعارك البرية بالقطاع.