بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل.. انتحار جندي إسرائيلي عند شاطىء نهاريا في الداخل المحتل

منذ 3 ساعات
عاجل.. انتحار جندي إسرائيلي عند شاطىء نهاريا في الداخل المحتل

وطنا اليوم_كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا إسرائيليا أقدم على الانتحار، اليوم السبت، عند شاطىء نهاريا في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال موقع /حدشوت بزمان/ العبري: إن الجندي المنتحر من قوات الاحتياط. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية أن 10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

 

وكانت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” قد أعلنت أنها أنقذت أسيرا إسرائيليا من محاولة انتحار بمكان أسره في قطاع غزة.

 

ومنتصف شهر مارس/آذار الماضي أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع جيش الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

 

ووفقا لأرقام الجيش الإسرائيلي المعلنة، فإن 688 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة، كما تشير معطيات الجيش إلى أن 2147 جنديا أصيبوا في المعارك البرية بالقطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:35

المروّجون ل “طبخة ” الكونفيدرالية : أعيرونا صمتكم

20:15

أكسيوس: إسرائيل قدمت مقترحا محدثا بشأن صفقة التبادل

19:44

العيسوي يلتقي ممثلين عن مجلس عشائر جبل الخليل وعن عشائر الرشايده

19:17

الحجاج: مجلس النواب كان متصالحاً مع الحكومة بشكل أضر به وبالمواطن

18:31

فوز الأستاذ الدكتور خالد شنيكات بانتخابات رئاسة الجمعية الأردنية للعلوم السياسية

18:20

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر العجارمة

16:04

رهينة إسرائيلية سابقة: لم أتعرض لعنف أو سوء معاملة

15:07

مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية: سماوي شخصية بارزة في عالم الثقافة والفنون

15:05

الميثاق من الالمانية يؤكد أهمية المرحلة السياسية القادمة

14:12

مهم للباحثين عن عمل .. رابط تقديم

14:06

عرض جائزة 3 آلاف دينار.. هذا ما قاله صاحب الكلبة المفقودة في السلط

13:45

عاجل – انقطع التيار الكهربائي وزيد نفاع يصعد إلى المنصة ويرفض المغادرة.. إلا بشرط (فيديو)

وفيات
رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024وفيات الخميس 25-7-2024