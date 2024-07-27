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الميثاق من الالمانية يؤكد أهمية المرحلة السياسية القادمة

منذ 6 ساعات
الميثاق من الالمانية يؤكد أهمية المرحلة السياسية القادمة

وطنا اليوم_

أكد الدكتور محمد حسين المومني، أمين عام حزب الميثاق الوطني، على أن المرحلة السياسية القادمة في الأردن تحمل العديد من الميزات الجديدة مقارنة بالتجارب الحزبية السابقة وهي تاريخيّة بكل المقاييس. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية عقدت في الجامعة الألمانية الأردنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي والهيئة التدريسية وبحضور شبابي من مختلف الجامعات الأردنية.

وأشار المومني إلى أن أبرز ميزات المرحلة القادمة تكمن في التركيز على البرامجية فهي عنوان المرحلة ومبتغاها، حيث ستكون البرامج الحزبية الموثوقة والواقعية هي الفيصل في تحديد نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن الناخبين اليوم أصبحوا أكثر وعياً وإدراكاً باختيار من يمثلهم بناءً على برامج حقيقية تخدم مصالحهم وتساهم في تطوير الوطن.

كما استعرض المومني أهداف ومبادئ حزب الميثاق الوطني، مشيراً إلى أن الحزب يهدف إلى تحقيق نقلة شاملة ومستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويركز على تعزيز الديمقراطية والحريات العامة ودعم الشباب وتمكين المرأة.

وأضاف أن حزب الميثاق الوطني يسعى لبناء مجتمع متماسك ومزدهر من خلال التعاون والشراكة مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته، مؤكداً على أهمية العمل الجاد والمثابرة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقد أبدى الحضور تفاعلهم مع الندوة، حيث طرحوا العديد من الأسئلة والمداخلات التي أثرت النقاش وساهمت في توضيح العديد من النقاط المتعلقة بمستقبل الحياة الحزبية في المملكة.

هذا وشهدت الندوة حضور رئيس الجامعة والهيئة التدريسية، إضافة إلى عدد من الطلاب من مختلف الجامعات الأردنية وممثلين عن عدد من الأحزاب الأردنية الأخرى.


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