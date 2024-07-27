مهم للباحثين عن عمل .. رابط تقديم

وطنا اليوم_كشفت وزارة العمل عن عدد عقود العمل المبرمة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، وعدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل المبرمة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 38382 عقدا، في حين بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2507 منشآت.

وأضاف الزيود ، السبت ان عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 2605 منتفعين منهم 1281 من الإناث.

وبين أن البرنامج جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية بين 18-40 عاماً من المحافظات كافة ومن مختلف المؤهلات العلمية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة.

وأوضح أن صاحب العمل يلتزم بموجب البرنامج بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا مع العامل المراد تشغيله، مبينا أن البرنامج يسهم في أجر العامل بقيمة 130 دينارا لمدة 6 أشهر، ويسهم كذلك باشتراك الضمان الاجتماعي بمبلغ 10 دنانير، بالإضافة إلى 10 دنانير أخرى بدل مواصلات للعامل.

ودعا الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على موقع :

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