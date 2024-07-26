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بني مصطفى تطلع على مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية الممول من التنمية الاجتماعية

27 يوليو 2024
بني مصطفى تطلع على مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية الممول من التنمية الاجتماعية

وطنا اليوم_  اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم السبت على مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق، الممول من برنامج تعزيز الإنتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية، وينفذ من قبل جمعية بصيص النور لذوي الإعاقة.

وأكدت بني مصطفى خلال جولتها بحضور محافظ المفرق سلمان النجادا أهمية مشروع البيوت البلاستيكية في توفير فرص عمل جديدة للأشخاص ذوي الاعاقة، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة والجمعية في دعم وتشجيع نهج العيش المستقل للأشخاص ذوي الاعاقة، وتوفير فرص عمل جديدة لهم، تنعكس إيجاباً على أوضاع المعيشية، وتضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

كما أشارت الوزيرة بني مصطفى إلى أن زيارتها للمشروع تأتي للاطلاع على نتائجه على أرض الواقع، سيما أنه يركز على التنوع في إنتاج المحاصيل الزراعية ونوعيتها، وإدخال نوعيات جديدة منها إلى منطقة الخالدية، وهو ما يضمن لهذا المشروع الاستدامة والتوسع مستقبلاً.

كما أكدت بني مصطفى أن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع الإنتاجية للجمعيات الخيرية، التي توفر منتجات بصورة مستدامة، وتمكن العاملين فيها من الانتقال إلى الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على المعونات.

 من جانبها قالت رئيسة جمعية بصيص النور لذوي الإعاقة سهام أبو هويدي إن دعم وزارة التنمية الاجتماعية لمشروع البيوت البلاستيكية المنفذ من الجمعية أسهم في تشغيل عدد من الأيادي العاملة من الاشخاص ذوي الاعاقة ومكنهم من توفير مستوى دخل أفضل لهم ولأسرهم، مشيرة إلى أن المشروع يوفر منتج زراعي جديد ومتنوع وبأسعار في متناول المجتمع المحلي.


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