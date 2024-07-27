انتخاب ديرانية رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية

وطنا اليوم- انتخب مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية -Orange الأردن، في اجتماعه الذي عقد مؤخراً، رسلان ديرانية رئيساً للمجلس.

وعلى مدار أكثر من 25 عاماً حرص ديرانية على وضع خبرته في خدمة أورنج الأردن ما أسهم في تمكين الشركة من تحقيق سلسلة من النجاحات المالية والاستراتيجية، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية، واستطاع أن يساهم من خلال تضافر الجهود مع القيادة التنفيذية في تحقيق عدد من المحطات الهامة المدعومة بخبرته الواسعة.

بدأ ديرانية مسيرته مع شركة الاتصالات الأردنية عام 1998، قادماً من البنك المركزي الأردني، وتدرّج في المناصب منذ ذلك الحين وأسهم في تعزيز مكانة الشركة المحلية والإقليمية كلاعب رئيسي في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية وذلك اتساقاً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، كما تولى مهام استراتيجية وانضم إلى عضوية عدد من مجالس الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية.

وينضم ديرانية حالياً إلى عضوية كل من مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، ومجلس إدارة الجمعية الأردنية للمحاسبين الإداريين، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إي – دايمنشن، فضلاً عن عضويته السابقة في مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي، والشركة الأردنية لخدمات نقل البيانات، ورئاسته لمجلس إدارة شركة لايت سبيد في البحرين، بالإضافة إلى عمله كرئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة.

وعلى الصعيد الأكاديمي، فإن ديرانية حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة الأردنية عام 1992 وشهادة الإدارة المالية والرقابة من ESCP Business School عام 2008، كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة وعلم الحاسوب بدرجة الشرف من جامعة اليرموك عام 1985، وحاز على درع التفوق العلمي ودرع التميّز للخريجين من جامعة اليرموك.