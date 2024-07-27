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مارسيل خليفة يضيء مسرح الساحة الرئيسية في جرش بأمسية فنية تغنت بالوطن وحبه

منذ ساعة واحدة
مارسيل خليفة يضيء مسرح الساحة الرئيسية في جرش بأمسية فنية تغنت بالوطن وحبه

وطنا اليوم_جرش يستعيد روح “درويش” في أمسية فنية تألق بها الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة الذي أشعل الاجواء وسط حضور جماهيريّ كبير، ليكن حفلا لكل محب للفن الأصيل بصوت خليفة وللشعر الجميل بقصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

 

وفي ثالث ليالي مهرجان جرش في نسخته الـ38 عاش جمهور مهرجان جرش على خشبة مسرح الساحة الرئيسية ليلة مع الفن الملتزم والكلمة المعبرة والتي قدمها الموسيقار مارسيل خليفة و استرجع به ذكرياته مع كلمات الشاعر محمود درويش و الشاعر سميح القاسم والشاعر علي فودة وغيرهم من شعراء المقاومة والشعراء الذين كتبوا للوطن.

 

وقد حضر الحفل رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي والشاعر اللبناني زاهي وهبي.

 

ووسط تفاعل كبير قدم خليفة نخبة من أجمل ما غنى، منها: “أيها المارون” وردد الابيات الاولى من القصيدة قبل ان يشدوها بصوته العذب، و”منتصب القامة أمشي” للشاعر الفلسطيني سميح القاسم والتي تعالت معها اصوات الجمهور ليشاركه الغناء.

واستكمل خليفة أمسيته الفنية بغناء ” إني اخترتك يا وطني ” للشاعر الفلسطيني علي فوده، و”تانغو لعيون حبيبتي” وختم أمسيته الفنية بتوجيه رسالة صمود لاخواننا في غزة بأغنية “شدو الهمة الهمة قوية”.


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