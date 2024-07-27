الميثاق الوطني يعقد لقاءات تواصلية في البلقاء لاستعراض رؤية وأهداف الحزب 

وطنا اليوم_في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها حزب الميثاق الوطني، أجرى الحزب لقاءين منفصلين يومي الاربعاء وأمس الخميس ضمن سلسلة من الاجتماعات مع أبناء عشيرتي المناصير والصلاحين في عارضة عباد / الصبيحي وعيرا في محافظة البلقاء.

هذا وأدارت اللقاءين عضو الميثاق الوطني المهندسة عروب العبادي، عضو القائمة الوطنية للحزب، والتي قدمت بدورها عرضاً مفصلاً عن الحزب.

تناول العرض الرؤية المستقبلية للحزب وأهدافه الاستراتيجية، بالإضافة إلى رسالته التي تهدف إلى تعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد.

كما تم التركيز على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها فرصة حاسمة لتشكيل مستقبل البلاد.

الى ذلك، ناقش المشاركون أيضاً التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إدخالها على قانوني الانتخاب والأحزاب، وأهمية الانخراط في العمل الحزبي كوسيلة لتحقيق التغيير الإيجابي.

وتم تقديم شرح مفصل حول آلية التصويت وكيفية المشاركة في العملية الانتخابية لضمان تمثيل فعال للمجتمع في البرلمان.

أحد المحاور الرئيسة للقاء كان التركيز على أهمية استقطاب وحشد الأصوات لصالح حزب الميثاق الوطني.

وتم تشكيل نواة عمل تتولى مسؤوليات محددة استعداداً للاستحقاق الدستوري الذي سيجرى في العاشر من ايلول المقبل، حيث تم توزيع الأدوار بين الحضور لضمان تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات.

في ختام اللقاء، أبدى المشاركون استعدادهم الكامل لدعم حزب الميثاق الوطني وتعزيز الحملة الانتخابية، معبرين عن إيمانهم العميق بأهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية ورفع مستوى الوعي السياسي في المجتمع.