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وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية

منذ 4 ساعات
وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية

وطنا اليوم_جرش – افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، جناح سفارات الدول المشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2024. وخلال زيارتها لجناح المملكة العربية السعودية، أشادت النجار بمستوى العرض السعودي، واصفة إياه بـ”مشروع ثقافي بكل ما تعنيه الكلمة”. وأعربت عن إعجابها بالتفاصيل المعروضة، قائلة إنها شعرت وكأنها تسير في رحلة عبر التاريخ.

 

أثنت الوزيرة النجار على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الثقافة السعودية في إعداد وتنظيم الجناح، مشيرة إلى الإبداعات الموسيقية التي تميزت بها العروض. وأكدت أن ما تم عرضه يمثل إطلالة شاملة على التاريخ السعودي منذ الستينيات وحتى اليوم.

 

كما أشارت النجار إلى أهمية العمل على تعزيز الموسيقى العربية، معربة عن تمنياتها للمملكة العربية السعودية بمزيد من الإبداع والنجاح. ووصفت السعودية بأنها محطة ثقافية هامة على المستوى الإقليمي والعالمي، مشددة على دور مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول والشعوب.


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