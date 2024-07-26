مصر تنفي حظر الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعات

وطنا اليوم:تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات تدعي أن السلطات المصرية قررت حظر الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعات.

وجاء في المنشورات المتداولة على موقعي “فيسبوك وإكس” أن السلطات قررت “رسمياً منع الاختلاط في الجامعات” مع بداية العام الدراسي 2024-2025.

وأضافت المنشورات أن ستة أيام تدريس في الأسبوع ستوزع بالتساوي على الذكور والإناث.

لكن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبد الغفار نفى صحة ما جاء في هذه المنشورات.

وقال عبد الغفار في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” إن ما جاء في هذه المنشورات “محض شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وظهر المنشور هذا العام أولاً على صفحات عادت وأوضحت أنه منشور هزلي، لكنه انتقل منها إلى صفحات وحسابات أخرى على محمل الجد.

وأضاف وزير التعليم العالي أن “الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة أمر غير وارد على الإطلاق”.

وذكر بأن هذه الشائعة “تتردد كل فترة بنفس الصيغة تقريبا”