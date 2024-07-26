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جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده خلال 24 ساعة

26 يوليو 2024
Israeli soldiers operate in the Gaza Strip amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this handout picture released on January 29, 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، ليضاف إلى جندي وضابط أعلن عن مقتلهما أمس الخميس.
وقال أعلن الجيش الإسرائيلي إن العريف احتياط موتي راف، البالغ من العمر 37 عاماً، قُتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الخميس.
وأوضح أن راف من سكان قرية شاني بالضفة الغربية المحتلة، وكان عضواً في فيلق الهندسة القتالية في لواء جفعاتي.
فقد أعلن جيش الاحتلال، الخميس، أن الرقيب أول نوعام دويك، 19 عامًا، من كريات موتسكين، قُتل في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان يتبع الكتيبة التاسعة من لواء المدرعات 401.
وأضاف أنه خلال الحادث الذي قتل فيه نوعام دويك، أصيب جنديان من الكتيبة التاسعة من لواء المدرعات 401 بجروح خطيرة، وأنه تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم.
وقال: إن دويك قُتل جراء استنشاق غاز سام أثناء نومه، مشيرا إلى أن الحادث على ما يبدو وقع عندما انبعثت غازات من مولد كهربائي كان يعمل بالقرب من المراوح، في انتهاك لبروتوكول الجيش الإسرائيلي، في الغرفة المغلقة لساعات.
وأمس الخميس أيضا، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر عن وفاة الضابط في المخابرات، النقيب أرييل توباز، البالغ من العمر 24 عامًا، من برديس حنا، متأثرًا بإصابات أصيب بها خلال هجوم عند مفترق نير تسفي، المجاور لقاعدة تسريفين العسكرية، في 14 يوليو.


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