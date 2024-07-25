مؤيدون لفلسطين يتظاهرون ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض

وطنا اليوم_تظاهر مؤيدون لفلسطين أمام البيت الأبيض في واشنطن، الخميس، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واتخذت الشرطة الأمريكية إجراءات أمنية واسعة النطاق، وأغلقت العديد من الطرق المحيطة بالبيت الأبيض، بحسب مراسل الأناضول.

كما أغلقت الشرطة متنزه لافاييت الواقع أمام البيت الأبيض مباشرةً، حيث يُسمح بالمظاهرات في كثير من الأحيان.

وتجمع مئات المتظاهرين خارج متنزه لافاييت، مرددين شعارات مناهضة لنتنياهو وبايدن، ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”.

وشاركت في المظاهرة أيضا مجموعات يهودية رفعت لافتات تضمنت عبارة “نتنياهو مجرم حرب”.

واستمرت المظاهرة طوال فترة لقاء بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق الخميس، عقد بايدن ونتنياهو اجتماعا في البيت الأبيض.

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة وألقى أمس الأربعاء خطابا أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، تنديدا بها، في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.